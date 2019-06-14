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Çocuğun kopan parmağını AFAD ve itfaiye buldu

1 saat önce

Konya'da 7 yaşındaki çocuğun, evlerinin balkonunda çamaşır ipiyle oynadığı sırada kopan parmağını AFAD ve itfaiye ekipleri buldu.

Çocuğun kopan parmağını AFAD ve itfaiye buldu, System.String[]
Konya'da 7 yaşındaki çocuğun, evlerinin balkonunda çamaşır ipiyle oynadığı sırada kopan parmağını AFAD ve itfaiye ekipleri buldu.
Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın balkonunda çamaşır ipiyle oynayan Yağmur D.'nin (7) baş parmağı koptu.
Çocuğun çığlıklarını duyan ailenin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun parmağı bir süre bulunamadı. Bunun üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, apartmanın bahçesinde arama başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat çalışmasının ardından bulunan parmak, hastaneye gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:31 Kaynak: AA
Selçuklu, Konya, İtfaiye, AFAD, Güncel
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