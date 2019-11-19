Son Dakika Haberleri: Çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 7 yaralı

6 saat önce

Burdur'da 14 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Burdur'da 14 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kemer ilçesi Derebağ mevkisinde 14 yaşındaki İ.H'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile aynı otomobildeki 6 arkadaşı yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 7 yaralı

Burdur, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:36 Kaynak: AA
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