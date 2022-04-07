Çocuğun mama sandalyesine sıkışan parmağını itfaiye çıkardı - Son Dakika
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Çocuğun mama sandalyesine sıkışan parmağını itfaiye çıkardı

07.04.2022 23:42
Çocuğun mama sandalyesine sıkışan parmağını itfaiye çıkardı

Kocaeli'de 4 yaşındaki kız çocuğu, oturduğu mama sandalyesinin deliğine parmağını sıkıştırdı.

Kocaeli'de 4 yaşındaki kız çocuğu, oturduğu mama sandalyesinin deliğine parmağını sıkıştırdı. Minik kızın parmağı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. 4 yaşındaki Hifa Zehra, oturduğu mama sandalyesinde bulunan deliğe parmağını sıkıştırdı. Panik olan aile kendi imkanlarıyla parmağı çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ns fufyrç İhbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri sıkışan parmağın etrafını kestiği sırada sağlık ekipleri minik kızı sakinleştirmeye çalıştı. Plastik sandalyenin bir kısmını kesen itfaiye ekipleri, Hifa Zehra'nın parmağını çıkardı. Küçük çocuğun parmağının zarar görmediği öğrenildi.

(Ömer Faruk Kıyak/ İHA)

Çocuğun mama sandalyesine sıkışan parmağını itfaiye çıkardı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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