Çocuğun Otomobile Düşürdüğü Odun Parçası İcralık Etti

Adana'da, balkonda oynarken elindeki odun parçasını park halindeki bir otomobilin üstüne düşüren çocuğun ailesi, sigorta şirketinin başvurusu üzerine icralık oldu.

Adana'da, balkonda oynarken elindeki odun parçasını park halindeki bir otomobilin üstüne düşüren çocuğun ailesi, sigorta şirketinin başvurusu üzerine icralık oldu.



Merkez Sümer Mahallesi'nde yaşayan Aydın ve Merve Meral çiftinin 5 yaşındaki oğlu, 2017 yılında evinin balkonda oyun oynadığı sırada elinde bulunan odun parçasını bir otomobilin üzerine düşürdü.



Tavan ve kaputu zarar gören otomobilin sahibi, polise tutanak tutturarak aracını sigorta şirketi aracılığıyla tamir ettirdi. Sigorta şirketi ise o dönem 3 yaşında olan çocuğun ebeveynlerinin 1991 liralık masrafı karşılanması için İstanbul Anadolu 17. İcra Müdürlüğüne başvurdu. Yapılan tebliğle şoke olan çocuğun ailesi, karara itiraz etti.



"Borcu ödeyemeyiz"



Anne Merve Meral, gazetecilere yaptığı açıklamada, icra işlemi başlatılacağını beklemediklerini söyledi.



Eve gelen belgelere şaşırdıklarını belirten Meral, "Ailece üzgünüz, kötü hissediyoruz kendimizi. Böyle bir şey beklemiyorduk. Borcu ödeyemeyiz. Eşimin borçları var, kirada oturuyoruz. Zor durumdayız, yaklaşık 2 bin lira bizim için çok fazla. Onlardan ricamız itiraz dilekçemizi kabul etsinler." diye konuştu.



Merve Meral, eşinin bir şirkette işçi olarak çalıştığını, borcun ödenmesi konusunda hayırseverlerden de destek beklediklerini de kaydetti.

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