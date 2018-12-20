Çocuğun Parmağı Çekmece Demirine Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı
12 saat önce
BATMAN'da 5 yaşındaki çocuğun, oynadığı çekmecenin kullanılmayan demir kızağındaki deliğine sıkışan parmağı, itfaiye tarafından kurtarıldı.
BATMAN'da 5 yaşındaki çocuğun, oynadığı çekmecenin kullanılmayan demir kızağındaki deliğine sıkışan parmağı, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Polat ailesinin çocuğu, parmağını, evde oynadığı çekmecenin yerinden kopan demir kızağındaki deliğe sıkıştırdı. Parmağını çıkaramayan ve acıdan kıvranan çocuğun ailesi, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla eve gelen itfaiye ekipleri, çocuğun, parmağını demir kızaktaki delikten çıkardı. Parmağı moraran çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ailesi itfaiyeye teşekkür etti.
- Batman
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:27 Kaynak: DHA
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