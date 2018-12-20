Son Dakika Haberleri: Çocuğun Parmağı Çekmece Demirine Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Çocuğun Parmağı Çekmece Demirine Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

12 saat önce

BATMAN'da 5 yaşındaki çocuğun, oynadığı çekmecenin kullanılmayan demir kızağındaki deliğine sıkışan parmağı, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Çocuğun Parmağı Çekmece Demirine Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı, System.String[]
BATMAN'da 5 yaşındaki çocuğun, oynadığı çekmecenin kullanılmayan demir kızağındaki deliğine sıkışan parmağı, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Polat ailesinin çocuğu, parmağını, evde oynadığı çekmecenin yerinden kopan demir kızağındaki deliğe sıkıştırdı. Parmağını çıkaramayan ve acıdan kıvranan çocuğun ailesi, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla eve gelen itfaiye ekipleri, çocuğun, parmağını demir kızaktaki delikten çıkardı. Parmağı moraran çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ailesi itfaiyeye teşekkür etti.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:27 Kaynak: DHA

Batman, İtfaiye, Güncel
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