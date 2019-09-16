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Çocuğun parmağına sıkışan cıvata pulunu itfaiye ekipleri çıkardı

1 saat önce

Çocuğun parmağına sıkışan cıvata pulunu itfaiye ekipleri çıkardıGAZİANTEP - Gaziantep'te bir çocuğun parmağına sıkışan cıvata pulu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Çocuğun parmağına sıkışan cıvata pulunu itfaiye ekipleri çıkardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir çocuğun parmağına sıkışan cıvata pulu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre Serinevler Mahallesi'nde evde yalnız olduğu sırada parmağına cıvata pulu takan küçük çocuk, bir süre sonra cıvata pulunu çıkarmak istedi ancak çıkaramadı. Ailenin durumu fark etmesi üzerine anne, durumu ambulans ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen küçük çocuğa, burada itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Minik kızın parmağına sıkışan cıvata pulu, itfaiye tarafından spiral yardımıyla kesildi. Annesinin kucağında gözyaşı döken minik kız, parmağında sıkışan cıvata pulunun kesilerek çıkarılmasıyla derin nefes aldı.

Çocuğun parmağına sıkışan cıvata pulunu itfaiye ekipleri çıkardı

Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:39 Kaynak: İHA
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