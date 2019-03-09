Son Dakika Haberleri: Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Halka Acil Serviste Çıkarıldı

Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Halka Acil Serviste Çıkarıldı

1 saat önce

Adana'da 7 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan metal halka acil serviste itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Halka Acil Serviste Çıkarıldı, System.String[]
Adana'da 7 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan metal halka acil serviste itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oyun oynarken parmağına metal halka sıkışan Muhammed Burhan Eren (7), Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü.

Eren'in parmağındaki metalin kesilerek çıkarılması için Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerine haber verildi.

Ekipler, hastaneye gelerek metal halkayı mini spiral makinesiyle keserek çocuğun parmağından çıkardı.

Hastanede görevli doktorlar da Eren'in parmağına pansuman yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:39 Kaynak: AA

İtfaiye, Adana, Güncel
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