Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkarttı - Son Dakika
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Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkarttı

04.06.2022 10:08
Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkarttı

Kırıkkale'de 13 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan metal somun, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kırıkkale'de 13 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan metal somun, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kırıkkale'de 13 yaşındaki İ.Y. parmağına taktığı metal somunu bir daha çıkartamadı. Bir süre parmağındaki somunu çıkartmak için uğraşan çocuk, durumu yakınlarına bildirmesi üzerine Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun parmağındaki somunu sağlık görevlileri de çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden destek istendi. Acil servise gelen ekipleri, çocuğun parmağındaki metal somun keserek çıkarttı. - KIRIKKALE

Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkarttı
Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkarttı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkarttı - Son Dakika

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