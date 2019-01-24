Son Dakika Haberleri: Çocuğun Parmağına Sıkışan Somunu İtfaiye Ekipleri Çıkardı

Çocuğun Parmağına Sıkışan Somunu İtfaiye Ekipleri Çıkardı

46 dakika önce

Adıyaman'da 10 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Çocuğun Parmağına Sıkışan Somunu İtfaiye Ekipleri Çıkardı, System.String[]
Adıyaman'da 10 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 10 yaşındaki Salih Arda Diş, evin bahçesinde oynadığı sırada yerde bulduğu metal somunu parmağına taktı.

Sıkışan somunu çıkarmak için uzun süre çabalayan Diş'in ailesi başarılı olamayınca Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Diş, yakınlarınca Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü.

İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağında sıkışan somunu ip yardımıyla çıkarmayı başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:47 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, Güncel
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