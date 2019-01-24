Çocuğun Parmağına Sıkışan Somunu İtfaiye Ekipleri Çıkardı
1 saat önce
Adıyaman'da 10 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adıyaman
'da 10 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bahçelievler Mahallesi
'nde oturan 10 yaşındaki Salih Arda Diş, evin bahçesinde oynadığı sırada yerde bulduğu metal somunu parmağına taktı.
Sıkışan somunu çıkarmak için uzun süre çabalayan Diş'in ailesi başarılı olamayınca Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.
Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Diş, yakınlarınca Adıyaman Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne götürüldü.
İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağında sıkışan somunu ip yardımıyla çıkarmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:41 Kaynak: AA
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