Çocuğun parmağına sıkışan yüzük 112 ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuğun parmağına sıkışan yüzük 112 ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika

Çocuğun parmağına sıkışan yüzük 112 ekiplerince çıkarıldı

6 saat önce

Kayseri'de bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü 112 Acil Servis ekipleri sargı beziyle çıkardı.

Kayseri'de bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü 112 Acil Servis ekipleri sargı beziyle çıkardı.

Sarız ilçesi Söbeçimen Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Leyla D, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

112 Acil Servis ekipleri, çocuğun parmağını morartan ve şişiren yüzüğü, yüzük kesme makasıyla kesmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Paramedik Bilal İncedağ, Halil Demirel ve Kemal Serhat Taşan, parmağa ip dolayarak yüzüğü çıkartmak istedi.

Ambulansta uygun ip bulamayan ekipler, sargı bezini kesip, küçük çocuğun parmağına dolayarak sıkışan yüzüğü çıkarmayı başardı.

Çocuğun parmağına sıkışan yüzük 112 ekiplerince çıkarıldı

Acil Servis, Kayseri, Sarız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:05 Kaynak: AA
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