Son dakika haberleri: - Çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: - Çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı
22.03.2021 21:26
Son dakika haber: - Çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı Şanlıurfa'da çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.
- Çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde yaşayan 15 yaşındaki Abdullah D.'nin parmağına taktığı yüzük sıkışarak çıkmadı. Ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen çocuğun parmağındaki yüzüğü doktorlar da çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Hastaneye giden itfaiye görevlileri, yüzüğü keserek çıkarttı.
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