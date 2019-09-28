Son Dakika Haberleri: Çocuğun parmağının sıkıştığı musluğu söküp itfaiyenin yolunu tuttu
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Çocuğun parmağının sıkıştığı musluğu söküp itfaiyenin yolunu tuttu

26 dakika önce

Denizli'de 6 yaşındaki çocuğunun sifon musluğuna elini sıkıştırdığını gören baba eve itfaiye çağırmak yerini musluğu sökerek çocuğu ile birlikte itfaiyeye götürdü.

Çocuğun parmağının sıkıştığı musluğu söküp itfaiyenin yolunu tuttu, System.String[]

Denizli'de 6 yaşındaki çocuğunun sifon musluğuna elini sıkıştırdığını gören baba eve itfaiye çağırmak yerini musluğu sökerek çocuğu ile birlikte itfaiyeye götürdü. Ekipler, çocuğun elini sıkıştığı yerden özel ekipmanlar kullanarak kurtarmayı başardı.


İlginç olay, Pamukkale ilçesindeki Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık İtfaiye Şubesi'nden gerçekleşti. İddiaya göre, evlerinin banyosundaki sifonun içerisindeki muslukla oynayan 6 yaşındaki E.O., isimli çocuğun parmaklarından birisi musluk üzerindeki aparata sıkıştı. Parmağını çıkaramayan çocuk ailesine haber vererek yardım istedi. Banyoya gelen baba Fatih Orhan oğlunun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca çareyi musluğu sökmekte buldu. Çocuğun parmağının sıkıştığı musluğu söken baba ardından oğlu ile birlikte itfaiyenin yolunu tuttu. Kayalık İtfaiye Şubesi'ne gelen baba ile oğlunu gören itfaiye personeli önce şaşırdı ardından hemen çocuğun parmağını çıkarmak için işe koyuldu. Ekipler yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından E.O.'nın parmağının musluğa sıkıştığı bölümü keserek küçük çocuğun parmağını kurtardı. Ardından E.O., hastaneye götürüldü.


Ailenin küçük çocuğun parmağının sıkıştığı yerden çıkarılmasın için itfaiye çağırmak yerine musluğu söküp itfaiyeye gitmesi ise düşündürdü. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
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