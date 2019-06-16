Son Dakika Haberleri: Çocuğun üçüncü kattan düşme anı güvenlik kamerasında
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Çocuğun üçüncü kattan düşme anı güvenlik kamerasında

26 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğun üçüncü kattan düşme anı güvenlik kamerasında, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Yunusemre Mahallesi 4043 Sokak'ta yaşayan Suriyeli Rava el-Hızır (2), evlerinin balkonunda oynadığı sırada 3. kattan düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde küçük çocuğun yere düşmesi ve çevredeki kişinin onu kucaklaması yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Yunusemre, Sakarya, Akyazı, Güncel
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