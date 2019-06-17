Son Dakika Haberleri: Çocuğun üçüncü kattan düşme anı güvenlik kamerasında
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Çocuğun üçüncü kattan düşme anı güvenlik kamerasında

41 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çocuğun üçüncü kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:35 Kaynak: AA
Akyazı, Sakarya, Güncel
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