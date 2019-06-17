Çocuğun üçüncü kattan düşme anı güvenlik kamerasında
41 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:35 Kaynak: AA
'nın Akyazı
ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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