Başörtülü bir kadının yanında çocuk varken canlı video kaydı yapmasına ilişkin görüntülerin bazı sitelerde yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇOCUĞUN YANINDA EROTİK VİDEO KAYDI YAPAN KADINA SORUŞTURMA - Son Dakika

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