ÇOCUĞUN YANINDA EROTİK VİDEO KAYDI YAPAN KADINA SORUŞTURMA - Son Dakika
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ÇOCUĞUN YANINDA EROTİK VİDEO KAYDI YAPAN KADINA SORUŞTURMA

31.01.2023 10:23
ÇOCUĞUN YANINDA EROTİK VİDEO KAYDI YAPAN KADINA SORUŞTURMA

SOSYAL paylaşım sitesi üzerinden bir çocuğun bulunduğu odada erotik video kaydı yaptığı iddia edilen kadın hakkında resen soruşturma başlatıldı.

SOSYAL paylaşım sitesi üzerinden bir çocuğun bulunduğu odada erotik video kaydı yaptığı iddia edilen kadın hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başörtülü bir kadının yanında çocuk varken canlı video kaydı yapmasına ilişkin görüntülerin bazı sitelerde yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.


Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOCUĞUN YANINDA EROTİK VİDEO KAYDI YAPAN KADINA SORUŞTURMA - Son Dakika

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