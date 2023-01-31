Çocuğun yanında erotik yayın yapan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Çocuğun yanında erotik yayın yapan kadın gözaltına alındı

31.01.2023 20:43
Çocuğun yanında erotik yayın yapan kadın gözaltına alındı

Sultanbeyli'de çocuğunun yanında sosyal medya hesabından yayın açıp müstehcen görüntülerini paylaşan H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Sultanbeyli'de 2 çocuk annesi H.K. isimli bir kadın, çocuğun yanında sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında müstehcen görüntüler veren H.K.'nın yayını sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINDA

Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. H.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğun yanında erotik yayın yapan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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