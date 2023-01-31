Çocuğun yanında canlı yayın açıp müstehcen hareketler yapan kadın gözaltına alındı
31.01.2023 13:51
Sultanbeyli'de yaşadığı öğrenilen bir kadının, çocuğunun yanında sosyal medya hesabından yayın açıp müstehcen görüntülerini paylaşması büyük tepki çekti. Görüntülerin gündem olmasının ardından H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Sultanbeyli'de 2 çocuk annesi H.K. isimli bir kadın, çocuğun yanında sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında müstehcen görüntüler veren H.K.'nın yayını sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINDA
Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. H.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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