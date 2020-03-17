Çocuğuna ilaç yazmayan doktoru darp ettiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuğuna ilaç yazmayan doktoru darp ettiği iddiası - Son Dakika

Çocuğuna ilaç yazmayan doktoru darp ettiği iddiası

6 saat önce

Bilecik'te, bir hasta yakınının hakaret ve fiziksel müdahalesine maruz kaldığını belirten doktor, bu duruma, yüzü kanlı fotoğrafını koyduğu sosyal medya hesabından, "Yediğim tehditler ve dayak bütün mesleki motivasyonumu bitirdi.

Çocuğuna ilaç yazmayan doktoru darp ettiği iddiası, System.String[]

Bilecik'te, bir hasta yakınının hakaret ve fiziksel müdahalesine maruz kaldığını belirten doktor, bu duruma, yüzü kanlı fotoğrafını koyduğu sosyal medya hesabından, "Yediğim tehditler ve dayak bütün mesleki motivasyonumu bitirdi. Allah bildiği gibi yapsın" diye tepki gösterdi.


Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde bulunan 3 Nolu Aile Hekimliği'ne hasta olan çocuğunu götüren Fatih K., iğne vurulan çocuğuna bakan Dr. Batuhan Akdağ'dan bir de ilaç yazmasını istedi. Bunun üzerine doktorun, "Çocuğunuzda ilaç yazılacak bir durum yok, sadece dinlenmesi lazım" cevabını alan baba öfkelenerek iddiaya göre doktora hakarete başladı. Sonrasında doktor ile baba arasında başlayan tartışma kavgaya dönünce, ikiliyi diğer çalışanlar ayırdı. İkili birbirinden şikayetçi olurken, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.


Bu arada yaşanan olaylar sonrası Dr. Batuhan Akdağ, sosyal medya hesabından yüzü kanlı fotoğrafını koyarak "Bu hafta korkarak başladığım mesaimde motive olduğum tek şey insanların bize ihtiyaç duyduğu düşüncesiydi. Çocuğunun bir şeyi olmadığını söyledim bir adamdan mesleki nutuk, yediğim tehditler ve dayak bütün mesleki motivasyonumu bitirdi. Allah bildiği gibi yapsın" ifadesiyle paylaştı. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:06 Kaynak: İHA
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