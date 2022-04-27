Çocuğuna işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan babaya 1 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Çocuğuna işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan babaya 1 yıl hapis cezası

27.04.2022 13:44
Çocuğuna işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan babaya 1 yıl hapis cezası

Şişli'de 2 yaşındaki oğlunun vücudunda sigara söndürerek işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan baba Delil İbrahim, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli'de 2 yaşındaki oğlunun vücudunda sigara söndürerek işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan baba Delil İbrahim, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur çocuk için atanan avukat Özge Çetin ile müdahil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı avukatı Gizem Öztürk katıldı.

Avukatlar, dosya kapsamı dikkate alınarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, annesi önceden evi terk eden mağdur çocuk ile babanın aynı yerde yaşadığını kaydetti.

Bu evde başka çocukların da kaldığı bilgisine yer verilen mütalaada, ikamet ve bakım koşulları yaşça uygun olmayan mağdur çocuğun bakım ve gözetimden yoksun yaşadığı ifade edildi.

Çocuğun yaralanma bulgularının, sanıklarca uygulanan şiddet veya sigara söndürme eylemlerine ilişkin olduğuna dair doğrudan görgü tanığının bulunmadığı aktarılan mütalaada, doktor raporlarında da söz konusu yaralanmaların iddianamede belirtilen şekilde oluştuğuna ilişkin kesin ve şüpheden uzak tespitte bulunulmadığı vurgulandı.

Mütalaada, raporlara göre, kaşıma eğiliminden dolayı çocukta ilk lezyonların oluşabileceği belirtilerek, bu kapsamda baba ve birlikte yaşadığı kadın sanık hakkında "eziyet" ve "kasten yaralama" suçlarından beraat kararı verilmesi, babanın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ise 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, çocuğun babası sanık Delil İbrahim'e "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık Asmaa Sarhane ve Delil İbrahim'in "eziyet" ve "kasten yaralama" suçlarından ise beraatlerine hükmetti.

Olay

Şişli'de 27 Temmuz 2021'de, 2 yaşındaki çocuğun işkence gördüğü ve vücudunda sigara söndürüldüğü ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçmişti.

Suriyeli baba Delil İbrahim ve aynı evde birlikte yaşadığı Asmaa Serhane isimli kadın gözaltına alınmıştı.

Çocuk devlet korumasına alınırken, İbrahim ve Serhane hakkında dava açılmıştı.

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Asliye Ceza Mahkemesi, Sigara, Çocuk, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuğuna işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan babaya 1 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuğuna işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan babaya 1 yıl hapis cezası - Son Dakika
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