Çocuğuna Karne Hediyesi Alamayan İzmirli Baba: "Cebimde 5 Kuruş Para Yok. Ben Oğlumu Nasıl Sevindireceğim" - Son Dakika
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Çocuğuna Karne Hediyesi Alamayan İzmirli Baba: "Cebimde 5 Kuruş Para Yok. Ben Oğlumu Nasıl Sevindireceğim"

17.06.2022 16:41

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İzmir’in Gaziemir ilçesinde vatandaşların sorunların dinledi. Çocuğuna parasızlıktan karne hediyesi alamadığını söyleyen bir baba, “Sorun bana, ‘cebinde kaç para var’ diye… Benim oğlum bugün karne almış, cebimde 5 kuruş yok, ben çocuğuma karne hediyesi nasıl alacağım? Neyle alacağım? 45 yaşındayım, ben kirada oturuyorum. Şimdi ben, oğlumu nasıl sevindireceğim” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İzmir'in Gaziemir ilçesinde vatandaşların sorunların dinledi. Çocuğuna parasızlıktan karne hediyesi alamadığını söyleyen bir baba, "Sorun bana, 'cebinde kaç para var' diye… Benim oğlum bugün karne almış, cebimde 5 kuruş yok, ben çocuğuma karne hediyesi nasıl alacağım? Neyle alacağım? 45 yaşındayım, ben kirada oturuyorum. Şimdi ben, oğlumu nasıl sevindireceğim" dedi.

Ali Mahir Başarır, bugün Gaziemir'de vatandaşlarla dertleşti. Başarır'ın yolda karşılaştığı bir vatandaş, 2. sınıfa geçen çocuğuna parasızlıktan karne hediyesi alamadığını belirterek şunları söyledi:

"Sorun bana, 'cebinde kaç para var' diye. Almanya bizi kıskanıyor. Enflasyon yüzde 75 olmuş ama Almanya bizi kıskanıyor. Benim oğlum bugün karne almış, cebimde 5 kuruş yok, ben çocuğuma karne hediyesi nasıl alacağım? Neyle alacağım? 45 yaşındayım, ben kirada oturuyorum. Şimdi ben, oğlumu nasıl sevindireceğim?"

Ali Mahir Başarır ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"BABALARA, ANNELERE BU DRAMATİK TABLOYU YAŞATMAYACAĞIZ"

"Bugün karne günü. Babalar, anneler, dedeler; çocuklarına, torunlarına artık karne hediyesi dahi alamaz hale geldi. Burada bir babanın oğluna karne hediyesi alamadığı ve hayat pahalılığı için isyan edişini görüyorsunuz. Bu, bir babanın yaşadığı en acı tablolardan biri. Bugün Saray'daki şahıs, karne törenlerinde boy gösteriyor ama o karneleri alan çocukların ebeveynlerinin ne şartlarda yaşadığından haberi yok. Çok yazık. Ama buradan söz veriyoruz. İlk seçimden sonra babalara, annelere bu dramatik tabloyu yaşatmayacağız."

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Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Gaziemir, İzmir, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğuna Karne Hediyesi Alamayan İzmirli Baba: 'Cebimde 5 Kuruş Para Yok. Ben Oğlumu Nasıl Sevindireceğim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğuna Karne Hediyesi Alamayan İzmirli Baba: "Cebimde 5 Kuruş Para Yok. Ben Oğlumu Nasıl Sevindireceğim" - Son Dakika
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