Son Dakika Haberleri: Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı
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Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

50 dakika önce

Van'da çocuğuna fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı, System.String[]
Van'da çocuğuna fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da 7 yaşındaki Ö.Y.A.'ya annesi A.K.'nin ve erkek arkadaşı İ.K. isimli şahsın fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli anne A.K. ve erkek arkadaşı İ.K gözaltına alındı. İ.K. cumhuriyet başsavcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, anne A.K. ise dosya delil durumu değerlendirilmesine göre serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda anne A.K. yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - VAN
Anne, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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