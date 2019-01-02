Çocuğuna Şiddet Uygulayan Baba Gözaltına Alındı
1 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen baba gözaltına alındı.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen baba gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Gültepe
Mahallesi'ndeki bir adrese giden 112 acil servis ekipleri 6 yaşında olduğu belirtilen M.Y. isimli çocuğun başına sert bir cisim ile vurularak yaralandığını tespit etti.
Çocuk İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken durum polise bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen baba Mehmet Y'yi gözaltına aldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:26 Kaynak: İHA
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