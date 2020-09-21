Çocuğuna şiddet uygulayan baba, gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Çocuğuna şiddet uygulayan baba, gözaltına alındı (2)
BABA SERBEST BIRAKILDIİzmit'te, bebek arabasından düşen çocuğunun sırtına vurarak şiddet uygulayan S.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
BABA SERBEST BIRAKILDI
İzmit'te, bebek arabasından düşen çocuğunun sırtına vurarak şiddet uygulayan S.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.K. ifadesinde sinirlendiğini bir anda vurduğunu belirtirken, anne ise şikayetçi olmadı. Çocukta herhangi bir yara oluşup oluşmadığı yönünde doktor raporu alınacağı, S.K. hakkında kamu davası açılacağı öğrenildi.
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