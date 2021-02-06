Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (7) - Son Dakika
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Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (7)

Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (7)

06.02.2021 21:27

NURCAN SERÇE VE DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe (36) ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NURCAN SERÇE VE DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe (36) ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'O KADAR ÜZÜLDÜM Kİ BEN VURUYORUM ÇOCUĞUM 'ANNE' DİYOR

Nurcan Serçe gözaltına alınmadan önce telefonla arayan bir gazetecinin sorularını yanıtladı. Dayakçı bir anne olmadığını savunan Serçe, izlediği görüntülere çok üzüldüğünü söyledi. Nurcan Serçe, şunları söyledi: "Çocukları eskiden aldılar. Çocuklarıma gidip geliyorum ilgileniyorum. Zor bir süreçten geçmiştim bir birlikteliğim vardı onunla ilgili bir şeydi . Videoyu çeken eşimdi. Bana tuzak kurdu. Dayağın hiçbir açıklaması yok. Çocuğa vurma sebebim, kızım bizim bahçe kapısına oturmuş çişini yapıyordu. Yanında da iki erkek çocuğu vardı. 'Ev yokmuydu, oğlan çocukları sana bakıyor' diyerek dövdüm. Kim attı görüntüyü bilmiyorum nasıl öğrenebilirim onu da bilmiyorum. Bu olay aylar önce olmuş bitmiş olaydı. Çocukların ifadesi alındı. Çocuğu döven anne olsaydım bir sürü video olurdu. Bir kez dövdüm. Bu video ile ilgili sosyal medya da paylaşacağını söylediği için ben gidip polise söyledim. Benim psikolojim düzelsin diye alındı bu çocuklar. Daha önceden eşimle ilgili şikayetçi olmuştum. Benim çocuğumu 1 haftalıkken eşim kaçırmıştı. Bu kasıtlı çekilen bir görüntü. Ben yıllardır bakıyorum onlara. Bu ikinci birlikteliğim benim. Çocuklarımı alıcam. Dayakçı bir anne değilim.  O görüntüleri ilk defa sosyal medyada gördüm. O görüntülerin hiçbir açıklaması yok. Ellerim kopsun. Ben de annesiz babasız büyüdüm. Babamı hiç bilmiyorum. Beni annem büyüttü. Benim annem bile öyle vurmamıştır. Ben çocuğumu dövdüğümü savunmuyorum. O kadar üzüldüm ki benim çocuğum 'anne' diyor ben vuruyorum.

Kaynak: DHA
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Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (7) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (7) - Son Dakika
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