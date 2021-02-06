Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (8) - Son Dakika
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Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (8)

Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (8)

07.02.2021 00:15

BAŞSAVCILIKTAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yazılı açıklama yayınladı.

BAŞSAVCILIKTAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yazılı açıklama yayınladı. Anne Nurcan Serçe ve üvey baba Hayrettin Bahar'ın tutuklandığı bilgisinin de bulunduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın kuruluşlarında Kocaeli ili Körfez ilçesinde bir kadının kız çocuğunu darp ettiği ve yastıkla boğmaya çalıştığı yönünde görüntülerin yayınlanması ve bu görüntülerin ihbar kabul edilmesi üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında yapılan araştırmada; Şüpheli Nurcan Serçe'nin 14 Nisan 2020 tarihinde iki küçük erkek çocuğunu darp etmesi nedeniyle soruşturma yürütüldüğü, soruşturma sonucunda basit yaralama suçundan açılan kamu davasının Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesinde devam ettiği, bu eylem sebebiyle de şüphelinin 6 çocuğunun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı anlaşılmıştır.

Haberlere konu video kaydındaki çocuğun şüpheli Nurcan Serçe'nin 2011 doğumlu küçük kızı D.B. olduğu ve söz konusu videoyu kayıt altına alan kişinin ise şüpheli Nurcan Serçe'nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Hayrettin Bahar olduğu tespit edilmekle; 6 Şubat 2021 tarihinde haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler Nurcan Serçe'nin ve Hayrettin Bahar'ın yakalanarak gözaltına alınmış ve ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Körfez Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Sorgu sonucunda, şüpheli Nurcan Serçe 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan, şüpheli Hayrettin Baha 'Kasten Öldürmeye Teşebbüse Yardım' suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup gereği halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber: KOCAELİ,


Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (8) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (8) - Son Dakika
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