Çocuğuna Simit Veren Kadının Parasını Çaldı

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Trafik Polisinden Tehlike Saçan Kamyon Sürücüsüne 'Nereye Böyle' Anonsu

Esnaf ile Mahalleli Birbirine Girdi, Polis Ekipleri Bir Kişiyi Linç Etmeye Çalışan Mahalleliyi Zor Sakinleştirdi

Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var