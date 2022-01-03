Üye Girişi
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü

03.01.2022 12:03

Bursa'da Mustafa Tezcan, çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayarak cinayeti itiraf eden Tezcan'ın, sarhoş olduğu için ifadesi alınamadı.

Saat 06.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Osmaniye Mahallesi, Sümer Sokak'ta Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı.

ÇOCUĞUNA TOKAT ATTIĞI İÇİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre Taner Durgut, henüz bilinmeyen nedenle Tezcan'ın çocuğuna tokat attı. Bu duruma sinirlenen Tezcan ile Durgut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

POLİSİ ARAYIP İTİRAF ETTİ

Durgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durgut'un cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SARHOŞ OLDUĞU İÇİN İFADESİ ALINAMADI

Mustafa Tezcan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tezcan'ın ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğu, bu nedenle ifadesinin henüz alınamadığı bildirildi.

YORUMLAR
500

Osmaniye, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika


Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, tek bir soru sordu Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, tek bir soru sordu         
19:03
Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi         
16:50
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün         
14:21
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
18:43 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
18:38 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak
18:33 2022 yılı trafik cezaları belli oldu
18:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi
18:14 İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret
17:42 Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu
17:27 Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
17:26 Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:25 Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!
17:13 Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik mesajı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 19:06:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement