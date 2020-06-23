Çocuğuna yemek yediren Annenin telefonunun çalınması kamerada
Üsküdar'da bir restoran önünde bekleyen şahıs, eşi ve çocuğuyla yemek yiyen bir kadının cep telefonunu güpegündüz akıl almaz bir yöntemle çalarak kaçtı.
Üsküdar'da bir restoran önünde bekleyen şahıs, eşi ve çocuğuyla yemek yiyen bir kadının cep telefonunu güpegündüz akıl almaz bir yöntemle çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Üsküdar'da bulunan bir restoranda öğlen saatlerinde meydana geldi. Restoranda önünde elinde eldiven ve ağzında maske takılı olan bir şahıs arkası dönük bir şekilde restoranın önünde bekledi. Restoranın önünde bulunan masada kocası ve çocuğuyla yemek yiyen bayan şahsın telefonunu gözüne kestiren şahıs annenin çocuğuna yemek yedirmesini fırsat bilerek, annenin oturduğu bölüme geri geri yürüyerek yaklaşan şahıs el çabukluğuyla annenin telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:14 Kaynak: İHA
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Çocuğuna yemek yediren Annenin telefonunun çalınması kamerada - Son Dakika
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