Çocuğunu almaya gitti! Boşanma aşamasında olduğu kocası katletti - Son Dakika
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Çocuğunu almaya gitti! Boşanma aşamasında olduğu kocası katletti

10.09.2022 16:01
Çocuğunu almaya gitti! Boşanma aşamasında olduğu kocası katletti

Mersin merkez Akdeniz ilçesindeki özel bir hastanede laborant olarak çalışan genç kadın, çocuğunu almak için gittiği evde boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabanca ile vuruldu. Cinayet zanlısı koca, suç aleti ile birlikte yakalandı.

Gece geç saatlerde merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, doğum günü olması nedeniyle babasıyla kalan oğlu E.'yi almak için boşanmak üzere olduğu kocası M.K.'nin evine gitti.

TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Genç kadın, komşusuyla birlikte gittiği evin önünde boşanma davaları devam eden kocası tarafından çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurularak öldürüldü.

Çocuğunu almak için gittiği evde kocası tarafından öldürüldü

YAKALANDI

Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı koca M.K., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Karaman, Akdeniz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğunu almaya gitti! Boşanma aşamasında olduğu kocası katletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğunu almaya gitti! Boşanma aşamasında olduğu kocası katletti - Son Dakika
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