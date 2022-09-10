Çocuğunu almaya gitti! Boşanma aşamasında olduğu kocası katletti

Gece geç saatlerde merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, doğum günü olması nedeniyle babasıyla kalan oğlu E.'yi almak için boşanmak üzere olduğu kocası M.K.'nin evine gitti.

TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Genç kadın, komşusuyla birlikte gittiği evin önünde boşanma davaları devam eden kocası tarafından çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurularak öldürüldü.

YAKALANDI

Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı koca M.K., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.