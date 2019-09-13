Son Dakika Haberleri: Çocuğunu boğmaya çalıştığı iddia edilen baba hakim karşısında
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Çocuğunu boğmaya çalıştığı iddia edilen baba hakim karşısında

50 dakika önce

Adana'da, 6 yaşındaki oğlunu sulama kanalında boğmaya çalıştığı iddia edilen baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Çocuğunu boğmaya çalıştığı iddia edilen baba hakim karşısında, System.String[]

Adana'da, 6 yaşındaki oğlunu sulama kanalında boğmaya çalıştığı iddia edilen baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya oğlu B.K'yi öldürmeye çalıştığı ileri sürülen tutuklu sanık Ömer K, müştekiler ve tarafların avukatları geldi.

Ömer K. savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, aşırı alkol aldığını, alkolü bırakması için ailesinin yalan söylediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının, babası tarafından sulama kanalında öldürülmek istendiği iddia edilen çocuğun polisteki ifadesinde, "Babam beni suya batırdı. Nefes alamıyordum. İşçiler gelip kurtardı." sözlerini hatırlatması üzerine sanık, "Kesinlikle oğlumu sulama kanalına atmadım, başını suya sokup çıkartmadım. İnsan çocuğuna zarar verir mi?" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde, 25 Haziran'da, Ömer K'nin oğlu B.K'yi sulama kanalına attığı, çevredekilerin 6 yaşındaki çocuğu buradan kurtardığı iddia edilmiş, şikayet üzerine tutuklanan Ömer K'nin 20 yıla kadar hapsi istenmişti.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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