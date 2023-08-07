Çocuğunu döven anneden kan donduran sözler - Son Dakika
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Çocuğunu döven anneden kan donduran sözler

07.08.2023 10:41

İSTANBUL Esenyurt'ta vicdansız anne çocuğuna şiddet uygularken kendisini uyaran komşusuna da 'Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır' dedi. Zavallı çocuğun çığlıkları ve annenin kan donduran sözleri ise cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Harekete geçen ekipler anne G.A.'yı gözaltına aldı.

İstanbul Esenyurt'ta vicdansız anne çocuğuna şiddet uygularken kendisini uyaran komşusuna da "Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır" dedi. Zavallı çocuğun çığlıkları ve annenin kan donduran sözleri ise cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Harekete geçen ekipler anne G.A.'yı gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, birden fazla kez çocuklarına şiddet uyguladı. Küçük çocukların çığlıklarını duyan komşusu kadının kaldığı daireye seslenerek çağırdı. Kadının dışarı çıkmasını bekleyen adam kendisini "Ufacık çocuk, yapmayın. Sesi bize kadar geliyor" diyerek uyardı. Bunun üzerine anne, "Ben kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır" diyerek cevap verdi. Şiddete uğrayan çocuğun çığlıkları ve annenin kan donduran sözleri ise yan dairede oturan komşularının cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Çocuklarını öldüresiye döven anneden kan donduran sözler: Öldürsem bile benim hakkımdır

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ailenin bulunduğu siteye giden ekipleri anneyi ve iki çocuğunu karakola götürdü. Anne G.A suçlamaları reddederken, "Eşimi kaybettim, tek başıma iki çocuğumla yaşıyorum bazen tartışıyoruz çocuklarımla" dediği öğrenildi. Annenin ifadesinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

Çocuklarını öldüresiye döven anneden kan donduran sözler: Öldürsem bile benim hakkımdır

"SÖZLÜ VE FİZİKSEL ŞİDDET YAŞATIYOR"

Yaşanan olayı cep telefonuna kaydeden komşu Ömer Şentürk ise, "Videoyu sosyal medyada paylaşan benim. İki yıldır devam ediyor bu olay. Konu ile alakalı yetkili mercilere bulunduk. Olayın bu şekilde olması bizleri de üzdü, küçücük bir çocuk. Vicdanen rahatsız olduğumuz için böyle bir yola başvurduk. İki yıldır bu sesleri duyuyoruz, annesi çocuklara şiddet uyguluyor. Bugün ise gelen seslerden sözlü ve fiziki bir şiddetin yine olabileceğini düşündük ve telefonu açarak yaşananları kaydettik" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Kubilay Turkyilmaz: Milletçe kafayı yemiş psikolojisi bozuk bir sürü insan çoğalmis vaziyette şiddet toplum olarak başvurulan yöntem cahillik diz boyu insana saygı hak getire .hele hoşgörü ve iiyi niyet arasanda çok zor bulursun birde yabancılar diyor ki Türk misafir perverligi yahu ne misafir perverligi insanlık kalmamış . Boyleleri toplumdan bertaraf edilmeli ki ancak bu ülke düzelir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğunu döven anneden kan donduran sözler - Son Dakika


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