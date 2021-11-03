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Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı - Son Dakika

Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı

03.11.2021 14:12

Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan anneyi polis ekipleri ikna etti Siirt'te çocuğunun kendisine eşinin ailesi tarafından gösterilmediğini iddia ederek intihar etmek isteyen anne, polis...

Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı

7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan anneyi polis ekipleri ikna etti

SİİRT - Siirt'te çocuğunun kendisine eşinin ailesi tarafından gösterilmediğini iddia ederek intihar etmek isteyen anne, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu vazgeçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Güres Caddesinde bir apartmanın terasında meydana geldi. Eşinin ailesi tarafından çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden bir anne 7 katlı bir apartmanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Terasa çıkan polis ekipleri, anneyle bir süre konuştuktan sonra intihar etmekten vazgeçirdi. Anne, kontrol amaçlı 112 acil servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı
Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı
Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı
Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı
Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı
Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı
Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı
Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı

İntihar, Siirt, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden anne intihara kalkıştı - Son Dakika


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