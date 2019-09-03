Son Dakika Haberleri: Çocuğunu göremeyen baba ağılı ateşe verdi
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Çocuğunu göremeyen baba ağılı ateşe verdi

53 dakika önce

- Çocuğunu göremeyen baba ağılı ateşe verdiBURSA - Bursa'da boşandığı eşi tarafından çocuğu gösterilmeyen baba bunalıma girip ağılını ateşe verdi.

- Çocuğunu göremeyen baba ağılı ateşe verdi

BURSA - Bursa'da boşandığı eşi tarafından çocuğu gösterilmeyen baba bunalıma girip ağılını ateşe verdi.

Olay İznik'in Müşküle köyünde meydana geldi. Muhittin Çınar 10 yıl önce eşinden boşandı. İddiaya göre eski eşi Çınar'a oğlunu o günden beri görmesine izin vermedi. Bunalıma giren gözü yaşlı baba bugün saat 12.40 sıralarında yaşadığı evin yanındaki ağılı ateşe verdi. Alevleri farkeden köylüler hemen itfaiye ve jandarmaya haber verdi.

İtfaiye ekipleri, yanan ağıla anında müdahale ederek, alevlerin yanı başında bulunan eve sıçramasını engelledi. Jandarma timleri, Muhittin Çınar'ı ağılın başında alevleri izlerken bulup ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olay ilgili tahkikat devam ediyor.

Çınar, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
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