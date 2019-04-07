Çocuğunu Göremeyince İntihara Kalkıştı
26 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşinin çocuğunu göstermediği iddiasıyla pansiyonun 3'üncü katında intihara kalkışan şahıs, polisler tarafından yakalanarak kurtarıldı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde eşinin çocuğunu göstermediği iddiasıyla pansiyonun 3'üncü katında intihara kalkışan şahıs, polisler tarafından yakalanarak kurtarıldı. Olay, Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım
Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki T.A., bir pansiyonun 3. katında balkona çıkarak intihara kalkıştı. Şahsın balkon demirlerinden dışarı çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine ambulans, itfaiye ve emniyet güçleri olay yerine geldi. Çevre güvenliğini alan asayiş ekipleri, T.A.'nın yanına çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Balkon demirlerinin dışında bulunan T. A.'ya yaklaşan bir polis, şahsı bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladı. T.A., diğer polislerin de yardımıyla balkonun içine alındı. T.A.'nın karakoldaki ifadesinde Taşağıl
Mahallesi'nde yaşayan eşinin çocuğunu göstermediğini, bundan dolayı intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi.
(Arif Kaplan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:01 Kaynak: İHA
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