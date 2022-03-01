GAZİANTEP - Çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan turizmci yardım bekliyor - Son Dakika
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GAZİANTEP - Çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan turizmci yardım bekliyor

01.03.2022 15:51

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve 5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Viktoria Obozna'nın (30) yanında bulunan çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan İbrahim Akın, sığınakta yaşam mücadelesi verdiğini belirterek yetkililerden kurtarılması için yardım istedi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve 5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Viktoria Obozna'nın (30) yanında bulunan çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan İbrahim Akın, sığınakta yaşam mücadelesi verdiğini belirterek yetkililerden kurtarılması için yardım istedi.

Antalya'da turizmcilik yapan İbrahim Akın (48), yaklaşık 20 gün önce ayrı yaşadığı eşinin yanında bulunan 6 yaşındaki Damir Akın'ı görmek için Ukrayna'ya gitti.

Luhansk'a giden Akın, savaş başlayınca burada mahsur kaldı.

Ailesiyle cep telefonundan görüntülü görüşen Akın, gazetecilere, şu anda Harkov'a 200 kilometre uzaklıkta bulunduğunu, bölgeden hiçbir aracın çıkamadığını, 3 gündür sığınakta kaldığını anlattı.

Marketlerin kapalı olduğunu, insanların sıkıntılar yaşadığını dile getiren Akın, şöyle konuştu:

"Burada benden başka Türk de yok. Sadece ben, yalnızım. Burada video falan da çekemiyorum. Çektiğim zaman ajan gözüyle bakabiliyorlar. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sokakta in, cin yok. Bir kilometre mesafede bombardıman sesleri geliyor. İnternet yok. Kendi internetimi kullanıyorum şu anda. Kimseyle bağlantı kuramıyoruz. Konsolosluk aracı dışında buradan alınma şansım yok. Kendi imkanlarımla buradan çıkmam mümkün gözükmüyor. Taksiye 6 kilometre mesafe için bin avro teklif ettim gitmedi. Buradan çıkışım yok. 3 gündür sabaha dek bisküviyle öğün geçiştiriyorum. Dışişleri Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum."

Ukrayna'da mahsur kalan oğlu için gözyaşı döken anne Emine Akın ise yetkililerden yardım talebinde bulunarak oğlunun bir an önce kurtarılmasını istedi.

Fatma Demirel de, abisi Ukrayna'ya gittikten bir hafta sonra savaş çıktığını, ailecek abisinin hayatından endişe duyduklarını kaydetti.

GAZİANTEP - Çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan turizmci yardım bekliyor
GAZİANTEP - Çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan turizmci yardım bekliyor
GAZİANTEP - Çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan turizmci yardım bekliyor
GAZİANTEP - Çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan turizmci yardım bekliyor
GAZİANTEP - Çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan turizmci yardım bekliyor
GAZİANTEP - Çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan turizmci yardım bekliyor
GAZİANTEP - Çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan turizmci yardım bekliyor
GAZİANTEP - Çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan turizmci yardım bekliyor

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İbrahim Akın, Gaziantep, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Çocuğunu görmek için gittiği Ukrayna'da mahsur kalan turizmci yardım bekliyor - Son Dakika


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