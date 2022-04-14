Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı - Son Dakika
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Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı

14.04.2022 16:46
Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı

Mersin'de çocuğunu görmeye geldiği evde boşanma aşamasındaki eşi rehin alarak banyoya kilitleyen şahıs, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Mersin'de çocuğunu görmeye geldiği evde boşanma aşamasındaki eşi rehin alarak banyoya kilitleyen şahıs, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, B.Ş., merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi 2695 Sokakta boşanma aşamasındaki eşi Beyza Ş.'nin evine giderek çocuğunu görmek istedi. Evde eşiyle bir süre görüşen B.Ş., daha sonra evin dış kapısını kilitleyip, kadını banyoya kapattı. Bu sırada tehditler savuran adamı duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, önce şüpheli şahıs ikna edilmeye çalışıldı. Ancak çabalara rağmen ikna olmayınca, kapıyı kırarak içeriye giren polisler, yaptığı müdahaleyle şahsı gözaltına alarak kadını kurtardı. Kurtarılan genç kadın korku dolu gözlerle apartmandan çıkarken, sorulara cevap vermedi.

Gözaltına alınan B.Ş. ise işlemleri yapılmak üzere Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - MERSİN

Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı
Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı
Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı
Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı
Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı
Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı

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Yenişehir, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı - Son Dakika


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