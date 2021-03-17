ZONGULDAK Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu - Son Dakika

ZONGULDAK Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu

17.03.2021 20:19

Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi olduZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Erkan Şentürk, eski sevgilisi Öznur Y.'den olan çocuğunun velayetini aldı.

Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Erkan Şentürk, eski sevgilisi Öznur Y.'den olan çocuğunun velayetini aldı. Önur Y. ise kendi babasının cenazesinde velayeti babasında olan çocuğu kaçırdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sevgili olan Erkan Şentürk ile Öznur Y.'nin evlilik dışı çocukları oldu. İddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce çocuğu Erkan Şentürk'ye bırakan anne Öznur Y., aradan geçen süre boyunca arayıp sormadı. Bu sırada Öznur Y.'ye karşı çocuğunun velayetini almak için dava açan Erkan Şentürk'e, mahkeme tarafından geçici velayet hakkı verildi. Geçtiğimiz günlerde Erkan Şentürk'ü arayan Öznur Y., babasını kaybettiğini söyleyerek cenaze işlemleri için yardım istedi. Çocuğunun annesine yardım etmek için giden Erkan Şentürk, bu sırada çocuğu da Öznur Y.'nin yanında bıraktı. Cenaze defnedildikten sonra Öznur Y.'yi arayan Erkan Şentürk, anne ve çocuğundan bir daha haber alamadı. Erkan Şentürk, annesinin çocuğu kaçırdığı iddiası ile polise giderek şikayetçi oldu.

"ÇOCUĞU ALMAYA GİTTİĞİMDE BENİ POLİSE ŞİKAYET ETTİ"

Yaşananları anlatan Erkan Şentürk, "Öznur Y. ile daha önce kısa süreli ilişkim oldu. Bu sırada hamile kaldı ve doğum yaptı. Çocuğa 7 aydır ben bakıyorum. Kendisi, babasının cenazesi için bizden yardım istedi. Cenazeyi yıkadık, kefenledik. Bu sırada görsün diye çocuğu kendisine bıraktım. Çocuğu almaya gittiğimde beni polise şikayet etti. Sonra çocuğu kaçırmaya çalışıyor. Şu anda başka bir sevgilisi var. Onunla çocuğu yurt dışına kaçırmayı planlıyor. Çocuğun velayetini de ben aldım" dedi.

ANNE, ERKAN ŞENTÜRK'NİN BABALIĞI KABUL ETMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Çocuğu kaçırdığı iddia edilen Öznur Y. ise telefon ile yaptığı açıklamada, çocuğunun kimliğinde kendi soyadını taşıdığını, babalık davasının yeni açıldığını ve Erkan Şentürk'ün ise baba olduğunu önce kabul etmediğini söyledi. İkili arasındaki velayet davası devam ediyor.

ZONGULDAK Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu
ZONGULDAK Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu
ZONGULDAK Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu
ZONGULDAK Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu
ZONGULDAK Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu
ZONGULDAK Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu
ZONGULDAK Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu
ZONGULDAK Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu

Zonguldak, Mahkeme, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK Çocuğunu kaçırdığını söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu - Son Dakika


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