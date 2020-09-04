Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs eden annenin yargılandığı dava - Son Dakika

Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs eden annenin yargılandığı dava

Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiği iddiasıyla anne Ezgi K'nin yargılanmasına devam edildi.

Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs eden annenin yargılandığı dava, System.String[]

Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiği iddiasıyla anne Ezgi K'nin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ezgi K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları da katıldı. Müşteki olarak baba Eray K. de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Mehmet Faik Saban, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden beklenen raporun gelmediğini belirtti.

Duruşmada söz alan müşteki Eray K., sanığın cezaevinden mektuplar gönderdiğini, bu mektuplarda suçunu itiraf ettiğini, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirttiğini söyledi.

Yanında bulunan çocuğunun şu anda elini kullanamadığını da ifade eden Eray K., sanıktan boşandığını ve şikayetçi olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen sanığın avukatı da müvekkilinin 20 aydır tutuklu olduğunu, 9 aydır rapor alınamadığını ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumuna yazı yazılarak, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili rapor alınmasına ve gelmeyen raporların beklenmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1,5 yaşındaki E.M.K'nin sağlık sorunları nedeniyle annesi Ezgi K. tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü, doktor Hasan Önal'ın yaptığı tetkikler sonucunda çocuğun istismara uğradığı ve bununla ilgili baba E.K'yi uyardığı belirtildi.

Baba E.K'nin anneye bu durumu sorması üzerine sanığın 9 Şubat 2019'da polise giderek olayı anlattığı ifade edilen iddianamede, sanığın doğduktan sonra kızına bir türlü ısınamadığı için farklı zamanlarda bebeğinin burnunun, ağzının ve kulağının iç kısımları ile göbek deliğine şırınga iğnesini defalarca batırarak, bu bölgelerden kan gelmesini sağladığını söylediği anlatıldı.

Sanığın, kızının kafa kısmına, gözlerinin alt kısmına, bacaklarına, kollarına ve göğüs kısmına jiletle kesikler yaptığını, kızının koluna ve yanak kısmına şırınga iğnesiyle çamaşır suyu enjekte ettiğini söylediği dile getirilen iddianamede, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda çocuğun kötü muameleye maruz kaldığı ve yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek boyutta olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Ezgi K'nin "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Adli Tıp, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs eden annenin yargılandığı dava - Son Dakika

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