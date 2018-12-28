Çocuğunu Kurtardı Ama...
15 dakika önce
İstanbul Bahçelievler'de eşi ve bebeğiyle yolda yürüyen adam, minibüsün altında can verdi.
İstanbul Bahçelievler
'de eşi ve bebeğiyle yolda yürüyen adam, minibüsün altında can verdi. Baba, elindeki bebek arabasını son anda ileri doğru iterek çocuğunun canını kurtarırken o anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Olay, Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Yenice
isimli adam eşi ve bebeğiyle yolda yürüyordu. Kadın çantasını evde unuttuğu fark ederek eşinin yanından ayrıldı. Yol kenarında duran Orhan Yenice bebeğiyle birlikte eşini beklemeye başladı. Bu sırada yolda bulunan bir minibüs, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu yavaş bir şekilde kaymaya başladı.
BEBEĞİNİ KURTARDI KENDİSİ CAN VERDİ
Elinde bebek arabası bulunan adam Yenice minibüsünün kendisine doğru geldiğini fark edince son bir hamleyle bebek arabasını ileri doğru itti. Bebeğini kurtarmayı başaran talihsiz adam minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaşanan akıl almaz kaza çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Orhan Yenice elinde bebek arabası ve eşiyle beraber yürüyor. Bu sırada çantasını unuttuğunu söyleyen kadın eve doğru yürümeye başlıyor. Adam yol kenarında eşini beklediği sırada minibüs hareket ediyor ve adamı otoparkın teline sıkıştırarak eziyor.
(Volkan Kayalar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:26 Kaynak: İHA
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