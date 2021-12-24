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Çocuğunu muayene eden doktoru darp şüphelisi baba serbest - Son Dakika

Çocuğunu muayene eden doktoru darp şüphelisi baba serbest

24.12.2021 11:35
Çocuğunu muayene eden doktoru darp şüphelisi baba serbest

MERSİN'de çocuk hastayı muayene ettiği sırada başka bir doktorla konuşup muayeneyi geciktirdiği iddiasıyla eşi C.Y. ile tartışan doktor Hüseyin Akdoğan'ı darbeden E.Y. ve arkadaşı M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MERSİN'de çocuk hastayı muayene ettiği sırada başka bir doktorla konuşup muayeneyi geciktirdiği iddiasıyla eşi C.Y. ile tartışan doktor Hüseyin Akdoğan'ı darbeden E.Y. ve arkadaşı M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çocuğun babası E.Y. hakkında adli kontrol kararı uygulanacak.

Olay, Tarsus ilçesinde Tarsus Devlet Hastanesi'nde 22 Aralık'ta akşam saatlerinde meydana geldi. C.Y., rahatsız olan çocuğu Y.Y.'yi Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Dr. Hüseyin Akdoğan, çocuğu muayene edeceği sırada iddiaya göre, diğer bir doktorla hastası hakkında kısa süreli fikir alışverişinde bulundu. Bu duruma tepki gösteren C.Y., Dr. Hüseyin Akdoğan ile tartıştı. Tartışmanın ardından çocuğu tedavi eden Dr. Akdoğan'ın yanına bir süre sonra baba E.Y. geldi. E.Y., yanında arkadaşı M.Y. ile acil servise girer girmez görevli Akdoğan ile tartışıp darbetti. Olayın büyümesiyle özel güvenlik görevlileri araya girdi. Daha sonra, gelen polis tarafından gözaltına alınan E.Y. ve arkadaşı M.Y., polis merkezine götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Darbedilen Dr. Hüseyin Akdoğan şikayetçi oldu. İfadeleri alınıp tutuklanma talebiyle savcılığa sevk edilen E.Y. ve M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Baba E.Y. hakkında adli kontrol kararı da verilirken, savcılığın tutuksuz yargılanma kararına itiraz edeceği öğrenildi.


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Tarsus Devlet Hastanesi, Aralık, Tarsus, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuğunu muayene eden doktoru darp şüphelisi baba serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuğunu muayene eden doktoru darp şüphelisi baba serbest - Son Dakika
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