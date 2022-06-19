Çocuğunu okul kapısında bekleyen baba: "Bugün de babalar günü inşallah bize güzel bir hediye verecekler" - Son Dakika
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Çocuğunu okul kapısında bekleyen baba: "Bugün de babalar günü inşallah bize güzel bir hediye verecekler"

19.06.2022 14:13

Çocuğunu okul kapısında bekleyen baba: "Bugün de babalar günü inşallah bize güzel bir hediye verecekler" Bingöl'de AYT sınavına giren çocuğunu okul kapısında bekleyen baba Fahrettin Gezgin, "Bugün de babalar günü inşallah bize güzel bir hediye verecekler.

Çocuğunu okul kapısında bekleyen baba: "Bugün de babalar günü inşallah bize güzel bir hediye verecekler"

BİNGÖL - Bingöl'de AYT sınavına giren çocuğunu okul kapısında bekleyen baba Fahrettin Gezgin, "Bugün de babalar günü inşallah bize güzel bir hediye verecekler. Allah herkesin gönlüne göre versin" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Alan Yeterlilik Testleri sona erdi. Merkez Kültür Caddesi'ndeki okullarda sınava girecek öğrenciler için trafik İl Emniyet Müdürlüğü'nce kontrol altına alınırken, ailelerin heyecanlı bekleyişi sona erdi.

Çocuğunun sınavının iyi geçmesi durumunda kendisine en güzel babalar günü hediyesi olacağını aktaran Fahrettin Gezgin, "Bugün çocuklarımızın sınavları vardı. İnşallah Allah yardımcıları olsun, güzel bir şeyler yapacaklar. Bugün de babalar günü, bize güzel bir hediye verecekler inşallah. Allah herkesin gönlüne göre versin" diye konuştu.

Sınavının istediği gibi geçtiğini dile getiren öğrencilerden Samet Günerigök ise "Sınava girdim ve gayet güzel geçti, istediğim gibi geçti. Dün TYT'ye bugün AYT'ye girdim. Hedefimde polislik var. Polisliğe gitmeyi düşünüyorum, inşallah başarılı olurum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Bingöl, AYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğunu okul kapısında bekleyen baba: 'Bugün de babalar günü inşallah bize güzel bir hediye verecekler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğunu okul kapısında bekleyen baba: "Bugün de babalar günü inşallah bize güzel bir hediye verecekler" - Son Dakika
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