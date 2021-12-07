Çocuğunu okula bırakıp dönerken trenin çarptığı Serpil yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINDA

Burdur'da çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönerken yük treninin çarpması sonucu ölen Serpil Erçömek'in 6 ve 14 yaşındaki 2 oğlu, Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici olarak korumaya alındı. Eşinden ayrı yaşayan Erçömek'in, babası Süleyman Erçömek ile Menderes Mahallesi'ndeki evde kaldığı bildirildi. Süleyman Erçömek'in kanser tedavisi gördüğü, Serpil Erçömek'in annesinin ise geçen yıl kasım ayında koronavirüsten vefat ettiği bildirildi. Erçömek'in yarın toprağa verileceği belirtildi.