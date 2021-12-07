Çocuğunu okula bırakıp dönerken trenin çarptığı Serpil yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

Çocuğunu okula bırakıp dönerken trenin çarptığı Serpil yaşamını yitirdi (2)
07.12.2021 16:01
ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINDABurdur'da çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönerken yük treninin çarpması sonucu ölen Serpil Erçömek'in 6 ve 14 yaşındaki 2 oğlu, Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici olarak korumaya alındı.
ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINDA
Burdur'da çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönerken yük treninin çarpması sonucu ölen Serpil Erçömek'in 6 ve 14 yaşındaki 2 oğlu, Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici olarak korumaya alındı. Eşinden ayrı yaşayan Erçömek'in, babası Süleyman Erçömek ile Menderes Mahallesi'ndeki evde kaldığı bildirildi. Süleyman Erçömek'in kanser tedavisi gördüğü, Serpil Erçömek'in annesinin ise geçen yıl kasım ayında koronavirüsten vefat ettiği bildirildi. Erçömek'in yarın toprağa verileceği belirtildi.
Son Dakika 16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! 15:49 Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin 15:35 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz 15:32 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! 15:31 Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan 15:18 Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü 14:24 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu 13:58 Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu