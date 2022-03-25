Çocuğunu öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan anneye 20 yıl hapis - Son Dakika
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Çocuğunu öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan anneye 20 yıl hapis

25.03.2022 11:26
Çocuğunu öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan anneye 20 yıl hapis

İstanbul Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızını jiletlediği ve vücuduna şırınga batırdığı iddiasıyla yargılanan anne Ezgi Karaçalı, "öz çocuğunu tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

İstanbul Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızını jiletlediği ve vücuduna şırınga batırdığı iddiasıyla yargılanan anne Ezgi Karaçalı, "öz çocuğunu tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ezgi Karaçalı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki baba, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ile sanık avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık Ezgi Karaçalı ile müşteki eşinin boşandığını belirtti.

Müşteki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise dosyaya gelen 3 raporda Karaçalı'nın üzerine atılı "öldürmeye teşebbüs" eylemini gerçekleştirmediğinin anlaşıldığını belirterek, 3 yıldır tutuklu olan müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Avukatlar savunma yaparken baba, "Sen ne anlatıyorsun? Çocuk paramparça. Sol elini kullanamıyor." diyerek bağırdı.

Sanık Ezgi Karaçalı, savunmasında, "İşlemediğim bir suçtan dolayı 3 yıldır tutukluyum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Ezgi Karaçalı'nın "öz çocuğunu tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, eylemin kamu vicdanını yaralayan travmatik özelliği ve sonuçlarını dikkate alarak sanığın cezasında indirim uygulanmamasına hükmetti.

Karaçalı'nın 20 yıl velayet hakkını kullanmaktan yasaklanmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sağlık sorunları nedeniyle annesi Ezgi Karaçalı tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 1,5 yaşındaki kız çocuğunun tetkikler sırasında istismara uğradığının belirlendiği ve bununla ilgili babanın uyarıldığı belirtilmişti.

Sanığın 9 Şubat 2019'da polise giderek olayı anlattığı ifade edilen iddianamede, Ezgi Karaçalı'nın doğduktan sonra kızına bir türlü ısınamadığı için farklı zamanlarda jilet ve şırınga ile çocuğa eziyet çektirdiğini söylediğine yer verilmişti.

İddianamede, Karaçalı'nın "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Avcılar, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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