Çocuğunu öldürüp, intihar etmek istemiş - Son Dakika
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Çocuğunu öldürüp, intihar etmek istemiş

6 saat önce

Hatay'da aracını 150 metrelik uçuruma sürerek intihar etmeye çalışan kadının, çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.

Çocuğunu öldürüp, intihar etmek istemiş, System.String[]

Hatay'da aracını 150 metrelik uçuruma sürerek intihar etmeye çalışan kadının, çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.


İddiaya göre, Defne ilçesi, Döver Mahallesi'nde kullandığı otomobille yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan G.O. adlı kadının, oğlu S.E.O.'yu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğunu itiraf etti. Tedavisi süren kadının bir süredir ailevi problemler yaşadığını, oğlunu öldürdükten sonra da otomobiliyle uçurumun kenarına gidip, intihar girişiminde bulunduğunu anlattığı öne sürüldü.


Annenin, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - HATAY

Defne, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:52 Kaynak: İHA
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