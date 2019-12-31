Çocuğunu ön koltukta oturtan sürücüler uyarıldı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma trafik ekipleri, çocuğunu ön koltukta oturtan sürücüleri uyardı.

Jandarma ekipleri, Sürgü Mahallesi'ndeki uygulama noktasında çocuğunu ön koltukta oturtan sürücüleri bilgilendirdi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halis Çinçik, yaptığı açıklamada, 10 yaşından küçük ve 35 kilonun altındaki çocukların ön koltukta oturmalarının çok sakıncalı olduğunu söyledi.

Çocukların geleceğimiz olduğunu aktaran Çinçik, şunları kaydetti:

"Onları ne kadar iyi korursak geleceğimiz o kadar sağlam olacaktır. Çocuklar fiziki olarak zayıf olduklarından en basit kazada bile büyüklere oranla daha fazla zarar görürler. Bundan dolayı tüm dünyada çocukların ön koltukta oturması yasaktır. Bazı anne ve babalar çocukların ön koltukta oturmadığı zaman ağladığını, mızmızlık yaptığını beyan etmektedir. Çocuklarımızın ağlaması, ölmesine, sakat kalmasına ve yaralanmasına tercih edilir. Bir süre sizin kararlılığınızı görünce de alışacaklardır. Ülkemizde birçok ailenin yaşadığı çocuk acısı gibi tarifi imkansız acıyı yaşamak istemiyorsak; 10 yaşından küçük çocuklarımızı arka koltuğa oturtalım, yaş grubuna göre çocuk koltuğu ve yükseltici kullanarak emniyet kemerlerini mutlaka taktıralım."

Ekipler, uygulamada çocuklara çeşitli hediyeler verdi.