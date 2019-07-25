Son Dakika Haberleri: Çocuğunu otomobilde bırakıp alışverişe gitti
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Çocuğunu otomobilde bırakıp alışverişe gitti

23 dakika önce

ÇOCUĞUN annesi itfaiye aracıyla aynı anda arabaya geldi.

Çocuğunu otomobilde bırakıp alışverişe gitti, System.String[]
ÇOCUĞUN annesi itfaiye aracıyla aynı anda arabaya geldi. Fırına gidip ekmek aldığını anlatan anne, aracın anahtarını da kontakta unuttuğunu ve arabanın otomatik olarak kilitlendiğini fark etti. Annenin ricası üzerine itfaiye otomobilin camını kırdı ve çocuğu kendisine bir şey olmadan araçtan çıkardı.
İtfaiye, Anne, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:02 
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