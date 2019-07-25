Çocuğunu otomobilde bırakıp alışverişe gitti

ÇOCUĞUN annesi itfaiye aracıyla aynı anda arabaya geldi.

ÇOCUĞUN annesi itfaiye aracıyla aynı anda arabaya geldi. Fırına gidip ekmek aldığını anlatan anne, aracın anahtarını da kontakta unuttuğunu ve arabanın otomatik olarak kilitlendiğini fark etti. Annenin ricası üzerine itfaiye otomobilin camını kırdı ve çocuğu kendisine bir şey olmadan araçtan çıkardı.

Haber Yayın Tarihi:

Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım

Yangında mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı

Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın 10 saattir söndürülemedi

Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü