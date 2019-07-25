Çocuğunu otomobilde bırakıp alışverişe gitti
23 dakika önce
ÇOCUĞUN annesi itfaiye aracıyla aynı anda arabaya geldi.
ÇOCUĞUN annesi itfaiye aracıyla aynı anda arabaya geldi. Fırına gidip ekmek aldığını anlatan anne, aracın anahtarını da kontakta unuttuğunu ve arabanın otomatik olarak kilitlendiğini fark etti. Annenin ricası üzerine itfaiye otomobilin camını kırdı ve çocuğu kendisine bir şey olmadan araçtan çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:02
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