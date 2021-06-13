Çocuğunu parka götürürken hayatını kaybetmişti! Okan Karaten'i ailesinden koparan anların yeni görüntüleri çıktı - Son Dakika

Görüntüde, silahlı şahısların rastgele ateş ettiği görülüyor. Çevrede bulunanların rahat tavırları ise dikkat çekiyor. Mahallede vatandaşların dışarı çıktığı ve ambulansın geldiği görüldü.

İstanbul 'un Şişli ilçesinde meydana gelen kahreden olayda kızını parka götüren Okan Karaten, yoldan geçtiği sırada maganda kurşunlarının hedefi olmuş ve hayatını kaybetmişti. Karaten'in ölümü ile sonuçlanan silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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