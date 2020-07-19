Çocuğunu pencereden sarkıtıp, ?Atayım mı? diye bağıran kadın tedavi edilecek - Son Dakika

Çocuğunu pencereden sarkıtıp, ?Atayım mı? diye bağıran kadın tedavi edilecek
Çocuğunu pencereden sarkıtıp, 'Atayım mı' diye bağıran kadın tedavi edilecek BURDUR'un Bucak ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğunu oturduğu apartmanın dördüncü katındaki evin penceresinden sarkıtıp, aşağı atmakla tehdit eden şizofren hastası olduğu iddia edilen kadının, hastanede psikolojik...
Çocuğunu pencereden sarkıtıp, 'Atayım mı' diye bağıran kadın tedavi edilecek
BURDUR'un Bucak ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğunu oturduğu apartmanın dördüncü katındaki evin penceresinden sarkıtıp, aşağı atmakla tehdit eden şizofren hastası olduğu iddia edilen kadının, hastanede psikolojik destek verilip, tedavi edilmesi kararlaştırıldı. Babası da zihinsel ve ruhsal engelli olan kız çocuğu ise korumaya alındı.
Bucak'ın Çamlıca Mahallesi TOKİ konutlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, G.B. adlı kadın iddiaya göre ağlayan 'Y.' adlı çocuğunu susturamayınca cinnet getirdi. Kız çocuğunu susması için oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki pencereden sarkıtarak "Atayım mı seni" diye bağıran kadını gören komşular duruma müdahale etti.
Komşular ve çevredekiler kadına, "Çocuğu içeri al" diye bağırarak ikna etmeye çalıştı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. G.B.?nin oturduğu dairenin kapısını kırarak içeri giren polisler kadını etkisiz hale getirirken, çocuğu da korumaya aldı.
HASTANEDE GÖZETİM KARARI
Bucak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen G.B.?nin şizofren hastası olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından G.B., bugün Bucak Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince G.B.?nin hastanede psikolojik destek verilip, tedavi edilmesi kararlaştırıldı.
KIZ KORUMAYA ALINDI
Öte yandan, babasının da zihinsel ve ruhsal engelli olduğu belirlenen kız çocuğu Y., Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde kızı koltuk altlarından tutarak camdan sarkıttığı görülen ve "Atayım mı aşağı" diye bağırdığı duyulan kadını çevredekilerin "Çocuğu içeri al" ve "Yapma" diye ikna etmeye çalıştığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 02:12 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Çocuğunu pencereden sarkıtıp, ?Atayım mı? diye bağıran kadın tedavi edilecek - Son Dakika
Son Dakika 00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi