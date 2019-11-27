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Çocuğunu sulama kanalında boğmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan baba beraat etti

6 saat önce

Adana'da, 6 yaşındaki oğlunu sulama kanalında boğmaya çalıştığı iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu baba beraat etti.

Çocuğunu sulama kanalında boğmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan baba beraat etti, System.String[]

Adana'da, 6 yaşındaki oğlunu sulama kanalında boğmaya çalıştığı iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu baba beraat etti.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer K. ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, Ömer K. ile ilgili istenen raporun geldiğini, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun raporda yer aldığını aktardı.

Dava dosyasında araştırılacak başka husus olmaması üzerine mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ömer K'nin oğlunu öldürmeye teşebbüs ettiğiyle ilgili delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi.

Son sözü sorulan Ömer K, suçlamayı kabul etmeyerek, "Mütalaaya bir diyeceğim yok. Zaten suçum yoktu. Oğlum mahkemeye gelip her şeyi anlattı. Ben hiçbir zaman oğluma zarar vermedim, vermem mümkün değildir." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer K'nin "Akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde, 25 Haziran'da, Ömer K'nin, oğlu B.K'yi sulama kanalına attığı, çevredekilerin 6 yaşındaki çocuğu buradan kurtardığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine tutuklanan Ömer K. hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ömer K'nin oğlu B.K. ise geçen celsede, adli görüşmeci huzurunda verdiği ifadesinde babasının, ayaklarını suya soktuğunu belirterek, "Babam beni suya atmadı, beni tutuyordu." demişti.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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